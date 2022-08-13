Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

13.08.2022 23:35
Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci klasman maçında Macaristan'ı 59-52 yendi.

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci klasman maçında Macaristan'ı 59-52 yendi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın 9-12'ncilik klasman maçında milliler, Macaristan ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 18-8 önde kapatan Macaristan, soyunma odasına 30-23 üstün gitti.

İkinci yarıda skorer bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 46-43 önde tamamladığı maçı 59-52 kazandı.

Türkiye, 9-10'unculuk klasman maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Macaristan, Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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