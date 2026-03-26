18 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
18 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Müsabakaları Tamamlandı

18 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası\'nda Üçüncü Gün Müsabakaları Tamamlandı
26.03.2026 20:28
Ordu etabındaki şampiyonanın üçüncü gününde çeşitli takımlar kazandı, final 28 Mart'ta oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabında (Kırmızı Grup) üçüncü gün müsabakaları sona erdi.

Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü günündeki ilk karşılaşmada İzmir Ege Gelişim, IC Tredaş'ı 62-33 mağlup etti.

Diğer karşılaşmalarda OGM Ormanspor, İzmit Zirve Spor'u 94-63, Elazığ Orman Spor, Delta'yı 92-37, Yeni Van Polis Gücü, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 50-47, Nilüfer Belediyespor, Başakşehir Belediyesi'ni 60-53, Evolog Daçka Şerifali, Beşiktaş'ı 70-67, KKTC, Hazro Belediye'yi 98-50, Alınteri Spor ise Nusaybin Belediye'yi 57-37 yendi.

Şampiyona, 28 Mart Cumartesi günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
