Eda Tuğsuz, gümüş madalyanın sahibi oldu

19'uncu Akdeniz Oyunları atletizm cirit atmada Eda Tuğsuz, gümüş madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları atletizm cirit atma kadınlar finalinde Eda Tuğsuz, 59.30 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: DHA
Spor, Son Dakika
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