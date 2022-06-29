Kadın güreşçilerden 2 altın, 2 gümüş madalya - Son Dakika
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Kadın güreşçilerden 2 altın, 2 gümüş madalya

29.06.2022 22:42
Kadın güreşçilerden 2 altın, 2 gümüş madalya

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli kadın güreşçilerden Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün altın, Zeynep Yetgil ve Buse Tosun Çavuşoğlu ise gümüş madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli kadın güreşçilerden Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün altın, Zeynep Yetgil ve Buse Tosun Çavuşoğlu ise gümüş madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcular madalyaları toplamaya devam ediyor. Kadınlar 50 kilo finalinde milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz Fransız rakibi Julie Sabatie'yi 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olurken, 57 kilo finalinde Bedia Gün tüm rakiplerini olduğu gibi finalde de Tunuslu Siwar Bouseta'ya puan vermeden (5-0) öndeyken tuş ederek Akdeniz Oyunları'nda 2. kez altın madalya kazandı.

Zeynep Yetgil ve Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş

19. Akdeniz Oyunları'nda Zentep Yetgil 53 kilogram finalinde Avrupa Şampiyonu Dünya 3.'sü Yunan rakibi Maria Prevolaraki'ye (3-1) yenilince gümüş madalyada kaldı. 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, ise finalde Fransa'da Pauline Lecarpantier'e mağlup olarak gümüş madalyayı boynuna taktı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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