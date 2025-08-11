19. Kunduz Yağlı Güreşleri\'nde Feyzullah Öztürk Başpehlivan Oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen geleneksel 'Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Öztürk kazandı.

Türkiye Güreş Ligi etabı olan ve 3 gün süren Kunduz Yağlı Güreşleri, on binlerce güreşseverin heyecanlı takibine sahne oldu. 74'ü başpehlivan olmak üzere toplam 1507 güreşçinin er meydanına çıktığı organizasyonun finalinde, Feyzullah Öztürk ile Orhan Okulu kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen mücadeleyi kazanan Feyzullah Öztürk, başpehlivanlık unvanına ulaştı. Üçüncülüğü ise Enes Doğan ve Erkan Taş paylaştı.

Ağalık ihalesi 9 milyon 155 bin TL'ye satıldı

Açık artırma usulüyle yapılan ağalık ihalesinde, son 7 yılın ağası ve 2 ebedi altın kemer sahibi Halil İbrahim Çiçek ile Recep Aydın ve Hüseyin Güler yarıştı. Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül'ün 3,5 milyon TL'den başlattığı ihaleyi, Güler İnşaat sahibi Hüseyin Güler 9 milyon 155 bin TL ile kazanarak yeni güreş ağası oldu.

Organizasyona Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN