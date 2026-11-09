19 yaşındaki milli boksör Ruken Levent, ağabeyinin hayali için Avrupa'da altın istiyor - Son Dakika
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19 yaşındaki milli boksör Ruken Levent, ağabeyinin hayali için Avrupa'da altın istiyor

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Ağabeyi Mirzan Levent'i 2024'te kaybeden ve 2 yıl ringlerden uzak kalan 19 yaşındaki milli boksör Ruken Levent, Hırvatistan'daki 23 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor. Genç sporcu, şampiyonadan altın madalya almayı hedefliyor.

Milli boksör Ruken Levent, hayatını kaybeden ağabeyi Mirzan Levent'in hayallerini gerçekleştirmek için ringlerde mücadele ediyor.

Boksa 2020 yılında ağabeyinin yönlendirmesiyle başlayan 19 yaşındaki Ruken Levent, henüz antrenman salonuna gitmediği dönemlerde parklarda çalışarak spor hayatına ilk adımını attı.

Kısa sürede önemli başarılar elde eden Ruken, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa üçüncülüğü kazandı. Ağabeyi Mirzan Levent'in 18 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından boksa bir süre ara veren genç sporcu, onun yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için yeniden ringlere döndü.

Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan milli boksör, şampiyonadan altın madalya almayı hedefliyor.

Ruken Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa başlamasında ağabeyi Mirzan Levent'in büyük rol oynadığını anlattı.

Ağabeyi sayesinde boksla tanıştığını ifade eden Ruken, "Antrenörümüzün henüz salonu yoktu. Daha sonra bir salon açıldı ve çalışmalarımıza orada devam ettik. Boksa ağabeyim sayesinde başladım. Birlikte antrenman yapıyorduk. Ağabeyim çok iyi bir boksördü ancak yeteneğini gösterme fırsatı bulamadı. Öyle bir zamanı olmadı. Onun yerine ben yeteneğimi sergilemek istedim. Onun yapamadığını ben onun adına yapmak istedim." dedi.

Ağabeyinin 2024 yılında hayatını kaybettiğini belirten Ruken, zor bir dönem geçirdiğini ve ringlerden 2 yıl uzak kaldığını söyledi.

"Güzel şeylerin altına imza atacağıma inanıyorum"

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında ringlere tekrar döndüğünü ifade eden Ruken Levent, şunları kaydetti:

"Avrupa'da da güzel bir derece yapacağım. Güzel şeylerin altına imza atacağıma inanıyorum. Üçüncü etap kampındayız. Kampımız çok güzel geçiyor. Çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz Avrupa'da çok güzel başarılar elde edeceğiz. Buna inanıyorum. Hepimiz çok güzel çalışıyoruz. Hedefim şampiyon olmak. Daha doğrusu ülkemi güzel bir şekilde temsil etmek. Aynı zamanda bana inanan insanları gururlandırmak istiyorum. İnşallah başaracağıma inanıyorum. Bugün olmazsa yarın olacağına inanıyorum."

Ailesinin başlangıçta boks yapmasına karşı çıktığını ancak hedeflerinden vazgeçmediğini anlatan Ruken, kadınların da bu sporda önemli başarılar elde edebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıHırvatistanKastamonuKadınSporSon Dakika

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