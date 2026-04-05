1920 Koşusu'nda Yaş Gruplarında Şampiyonlar Belli Oldu

05.04.2026 12:26
Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'nda farklı yaş gruplarında birinciler açıklandı, ödüller verildi.

Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'nda, genel klasman dışındaki 8 kategoride de birinciler belli oldu.

Genel klasmandaki atletlerden sonra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve +70 yaş gruplarında yarışan sporcular da Anıtkabir çevresini kapsayan 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

Takımlarda birinciliği Bursa Osmangazi Belediyespor elde etti. Jandarma Sporgücü 2'nci, Başkent Gençler ve Masterlar ise 3'üncü oldu.

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh'un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde yapılan koşudaki yaş grupları birincileri 15'er, ikincileri 10'ar, üçüncüleri ise 5'er bin lira para ödülü kazandı.

Yaş gruplarında birinci olan isimler şöyle:

Kadınlar

35-39 yaş: Demet Mutlu

40-44 yaş: Nevin Şahin

45-49 yaş: Serpil Baysal

50-54 yaş: Yasemin Karasu Dönmez

55-59 yaş: Svetlana Kaya

60-64 yaş: Birsen Kılıç

65-69 yaş: Fatma Sıkı

Erkekler

35-39 yaş: Muhittin Gürhan

40-44 yaş: Aytekin Sanin

45-49 yaş: Sinan Koşay

50-54 yaş: Nihat Özkaymak

55-59 yaş: Cemalettin Suntur

60-64 yaş: Nuri Şen

65-69 yaş: Ali Turan

+70 yaş: Ali Çetin

Kaynak: AA

