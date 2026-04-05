1920 Koşusu'nda Yaş Gruplarında Şampiyonlar Belli Oldu

Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'nda, genel klasman dışındaki 8 kategoride de birinciler belli oldu.
Genel klasmandaki atletlerden sonra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve +70 yaş gruplarında yarışan sporcular da Anıtkabir çevresini kapsayan 10 kilometrelik parkuru tamamladı.
Takımlarda birinciliği Bursa Osmangazi Belediyespor elde etti. Jandarma Sporgücü 2'nci, Başkent Gençler ve Masterlar ise 3'üncü oldu.
Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh'un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde yapılan koşudaki yaş grupları birincileri 15'er, ikincileri 10'ar, üçüncüleri ise 5'er bin lira para ödülü kazandı.
Yaş gruplarında birinci olan isimler şöyle:
Kadınlar
35-39 yaş: Demet Mutlu
40-44 yaş: Nevin Şahin
45-49 yaş: Serpil Baysal
50-54 yaş: Yasemin Karasu Dönmez
55-59 yaş: Svetlana Kaya
60-64 yaş: Birsen Kılıç
65-69 yaş: Fatma Sıkı
Erkekler
35-39 yaş: Muhittin Gürhan
40-44 yaş: Aytekin Sanin
45-49 yaş: Sinan Koşay
50-54 yaş: Nihat Özkaymak
55-59 yaş: Cemalettin Suntur
60-64 yaş: Nuri Şen
65-69 yaş: Ali Turan
+70 yaş: Ali Çetin
