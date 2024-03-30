1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Depremzede Öğrenci Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonu Oldu

Kilis Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyra Dağlı, depremzede olmasına rağmen Samsun'da yapılan bilek güreşi şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. 15 yaşındaki Dağlı, sol kolda birinci, sağ kolda ise ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Depremden önceki antrenman süresini kısaltmak zorunda kalan Dağlı, öğretmeniyle birlikte çalışarak bu başarıyı elde etti. Şimdi ise hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak.