1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, 3 Nisan çarşamba günü oylanacağı zorlu maç öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 24'üncü haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, 3 Nisan çarşamba günü kendi evinde Kütahya İl Özel İdare Spor ile karşılaşacak. İstasyon Sentetik Sahası'ndan saat 15: 00'da oynanacak zorlu maç öncesi kırmızı şimşekler maçın oynanacağı sahada günü çift idmanla tamamladı. Kondisyon ve çift kale şeklinde geçen antrenmanda futbolcuların hırsları yüzlerine yansırken, geçen hafta Bayındırspor karşısında kaybeden 3 puanı telafisini yapmak istiyorlar. Zorlu maç öncesi Kütahya İl Özel İdare Spor 9 puanla 15 takımlı ligde 14'üncü sırada bulunurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 20 puanla 13'üncü sırada yer aldı. - BİLECİK
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Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'ı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti ve başarılar diledi.
Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.
Futbolda hakem eğitim toplantısına dair görüntülerin sızdırılmasının ardından VAR sistemine yönelik tartışmalar da arttı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirtti. Bodrum FK, Manisa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşandı. Van ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşayan kulüp başkan yardımcısı, takımın başarısını maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen elde ettiklerini belirtti ve destek beklediklerini söyledi.
Muğla İl Karması Kadın Hokey Takımı, Konya'da düzenlenen Intercity Hokey Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul İl Karması takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu. Şampiyonluk, Muğla'nın Hokey sahası eksikliğine rağmen elde edildi.
Kilis Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyra Dağlı, depremzede olmasına rağmen Samsun'da yapılan bilek güreşi şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. 15 yaşındaki Dağlı, sol kolda birinci, sağ kolda ise ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Depremden önceki antrenman süresini kısaltmak zorunda kalan Dağlı, öğretmeniyle birlikte çalışarak bu başarıyı elde etti. Şimdi ise hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak.
THY Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ALBA Berlin'i, A. Efes de deplasmanda Baskonia'yı mağlup etti. A. Efes üst üst 3, toplamda da 15. galibiyetini elde ederek, Play-In bölgesine girdi. Fenerbahçe ise 20. galibiyetini kazandı.
Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Y. Adana Demirspor ve Hatayspor arasında oynanan hazırlık maçı sonrası 31 metrelik boru kebabı yaparak her iki kulübe de ikram etti. Teknik direktörler Volkan Demirel ve Hikmet Karaman da Aydın'a teşekkür etti.
Şahinbey Millet Camisi'nde çocuklar için oluşturulan aktivite alanında masa tenisi, langırt, satranç gibi oyunlar yer alıyor. Eğitmenler eşliğinde çocuklar hem spor yapma hem de yeni oyunlar öğrenme imkanı buluyor. Aktivitelere katılan çocuklar ise bu alanı çok sevdiklerini ve arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TRT spor yorumcusu Erdal Hoş, futbol ve tribünlerin sosyal bir olgu olduğunu ve şiddetle başa çıkmanın polisiye tedbirlerle mümkün olduğunu belirtiyor. Tribünlerin duyguya teslim olduğunu ve yöneticilerin bu duyguyu yönetmesi gerektiğini vurguluyor.
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