1981 Kupa İle Geçmişe Yolculuk - Son Dakika
1981 Kupa İle Geçmişe Yolculuk

1981 Kupa İle Geçmişe Yolculuk
28.03.2026 14:40
A Milli Basketbol Takımı'nın 1981 şampiyonluğu belgeseli İstanbul Spor Filmleri Festivali'nde gösterildi.

BALKAN Şampiyonluğu Kupası'nı 45 yıl önce Türkiye'ye getiren A Milli Basketbol Takımı oyuncuları, İstanbul Spor Filmleri Festivali'nde bir araya geldi

Türk basketbol tarihinin en önemli kırılma anlarından birini konu alan '1981: Türk Basketbolunun Dönüm Noktası" belgeseli, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda, İstanbul Spor Filmleri Festivali kapsamında yoğun bir katılımla izleyicilerle buluştu.

1981 yılındaki şampiyon kadroda yönetici, antnenör ve oyuncu olarak bulunan isimler; dönemin Basketbol Federasyon Başkanı Osman Solakoğlu adına oğlu Kemal Solakoğlu, Remzi Dilli, Ünal Özüak, Atakan Karakaplan, Melih Erçin, Erman Kunter, Efe Aydan, Mehmet Döğüşgen, Necati Güler, Turhan Koray, Emir Turam ve merhum Serdar Koçyiğit adına oğlu Yağız Koçyiğit filmi birlikte izledi. Türk basketbolunun usta isimleri gösterimin ardından düzenlenen söyleşide de anılarını katılımcılar ile paylaştılar.

Yapımcılığını Mehmet Altıoklar'ın, yönetmenliğini Ozan Torun'un üstlendiği belgesel, 1981 yılında Türk Milli Basketbol Takımı'nın elde ettiği tarihi başarının, Türkiye'de basketbola bakışı nasıl değiştirdiğini ve 'Biz de kazanabiliriz' duygusunu nasıl kalıcı hale getirdiğini anlatıyor.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) tarafından hayata geçirilen çalışma, Türk basketbol hafızasında özel bir yere sahip olan bu dönemi yeniden gündeme taşıyor. BİDEV, Türkiye'de basketbola emek vermiş isimler arasında dayanışmayı güçlendirmek ve basketbolu eğitim yoluyla yeni kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyet gösteren bir vakıf olarak, geçmişin birikimini geleceğe taşımayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 1981 Kupa İle Geçmişe Yolculuk - Son Dakika

SON DAKİKA: 1981 Kupa İle Geçmişe Yolculuk - Son Dakika
