1984 Muşspor'un şampiyonluğu için kentte kutlama programı düzenlendi - Son Dakika

1984 Muşspor'un Trabzon'da düzenlenen play-off'larda 4 puan alarak 3. Lig'e yükselmesinden dolayı kutlama programı düzenlendi.

Millet Bahçesi önünde toplanarak Valilik önüne kadar yürüyen taraftarlar, burada Muşspor'un 3. Lig'e yükselmesini kutladı.

Sporcuları ve yönetimi tebrik eden Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, Muş'un bundan sonra sporla duyulacağını söyledi. Vali Gündüzöz, "İnşallah Muşspor daha sonra üst liglerde ve süper ligde büyük takımlarla oynayacak. Futbolcuların gözlerinden öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Jandarma Komutanı'mız, Emniyet Müdürü'müz ve Belediye Başkanı'mızla sizleri karşılamaktan, böyle bir başarıya ortak olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bu takım daha çok başarılara imza atacak." diye konuştu.

Vali Gündüzöz konuşmasının ardından protokol üyeleriyle, taraftarlara eşlik ederek İstasyon Caddesi'nde yürüdü.

Kutlamaya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Muş Belediye Başkanı Belediye Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ile Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler de katıldı.