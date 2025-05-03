2. Lig\'den 1. Lig\'e yükselen iki takım belli oldu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 34. hafta maçında Erbaaspor ile Serik Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Serik Belediyespor, 6-0 kazandı.

Serik Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 13, 24 ve 35. dakikalarda Enes Soy, 22. dakikada Sefa Narin, 81. dakikada Serkan Eyibil ve 89. dakikada Cem Ekinci kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını Serik Belediyespor, bu 74 yaparak grubunu lider tamamladı ve doğrudan 1. Lig'e yükseldi. Erbaaspor ise ligi 47 puanla tamamladı.

SARIYERSPOR DA ADINI 1. LİG'E YAZDIRDI

2. Lig Beyaz Grup 34. hafta maçında da İskenderunspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sarıyerspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Sarıyerspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Hakan Yavuz kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 82 yapan Sarıyerspor, grubunu lider bitirerek adını 1. Lig'e yazdıran bir diğer ekip oldu.