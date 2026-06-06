2010 Dünya Kupası: İspanya'nın İlk Zaferi - Son Dakika
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2010 Dünya Kupası: İspanya'nın İlk Zaferi

06.06.2026 11:28
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2010 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, finalde Hollanda'yı yenerek ilk kez şampiyon oldu.

2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenen Dünya Kupası'nı İspanya kazandı.

Adaylık sürecinde Mısır ve Fas'ı geride bırakan Güney Afrika, 19. Dünya Kupası'nı düzenleme hakkı elde etti.

Güney Afrika 2010'a Avrupa'dan 13, Afrika'dan 6, Güney Amerika'dan 5, Asya'dan 4, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den 3 ve Okyanusya'dan bir ekip katıldı.

Turnuvada Avrupa'dan Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Afrika'dan Cezayir, Kamerun, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Güney Afrika, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay, Uruguay, Asya'dan Avustralya, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den ABD, Honduras, Meksika ve Okyanusya'dan Yeni Zelanda yer aldı.

İspanya'nın ilk şampiyonluğu

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İspanya Milli Takımı, iki sene sonra Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferini Güney Afrika'da yaşadı.

Pasa dayalı oyun tarzını Güney Afrika'da da başarılı şekilde uygulayan İspanya, turnuva boyunca kalesinde yalnızca iki gol gördü. İspanyollar, İsviçre'ye 1-0 yenilerek başladığı kupada Honduras'ı 2-0 ve Şili'yi 2-1 yenerek 6 puanla grubunu birinci tamamladı. İkinci turda Portekiz'i, çeyrek finalde Paraguay'ı, yarı finalde de Almanya'yı 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan İspanya, finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Güney Afrika 2010 finali, 11 Temmuz 2010 tarihinde Johannesburg'daki Soccer City Stadı'nda yaklaşık 85 bin seyircinin önünde oynandı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada uzatma devrelerine geçildi. Andres Iniesta, 116. dakikada attığı golle İspanya'yı ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Hollanda üçüncü kez finalde kaybetti

Tarihinde üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez İspanya'ya kaybeden Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası özlemi sürdü.

Daha önce 1974'te Batı Almanya'ya, 1978'de Arjantin'e kaybeden "Portakallar", üçüncü finalinde İspanya'ya boyun eğerek yine Dünya Kupası'nın bir adım uzağında kaldı.

Afrika'nın en başarılısı Gana

2010 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 6 Afrika ülkesi arasında en başarılı takım Gana oldu.

Cezayir, Kamerun, Fildişi Sahili, Nijerya ve ev sahibi Güney Afrika, turnuvaya grup aşamasında veda ederken Gana, son 8 takım arasına kalmayı başardı. Grupta Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden, Avustralya ile 1-1 berabere kalan ve Almanya'ya 1-0 kaybeden Gana, 4 puanla ikinci sırayı alarak adını ikinci tura yazdırdı. İkinci turda uzatmalar sonucunda ABD'yi 2-1 ile geçen Afrika temsilcisi, çeyrek finalde Uruguay'a penaltılarla 4-2 yenilerek turnuvaya havlu attı.

Gol kralı Müller

Turnuvada gol krallığına, Almanya'dan Thomas Müller ulaştı.

Turnuvada 5 gol kaydeden Müller, rakipleriyle aynı sayıda gol atmasına rağmen asist farkıyla (3) "Altın Ayakkabı"nın sahibi oldu. Güney Afrika'da Müller ile birlikte İspanyol David Villa, Hollandalı Wesley Sneijder ve Uruguaylı Diego Forlan, beşer gol bulmayı başardı.

64 maçta 145 gol atıldı

Güney Afrika 2010'da yapılan 64 maçta 145 gol atıldı.

Maç başına 2,26 gol ortalamasının yakalandığı kupanın en skorer takımları ise 16 golle Almanya ve 12 golle Hollanda oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2010 Dünya Kupası: İspanya'nın İlk Zaferi - Son Dakika

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