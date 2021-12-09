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2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, sahibini buldu - Son Dakika

2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, sahibini buldu

09.12.2021 21:25
2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, sahibini buldu

Bu yıl 5. kez düzenlenen "2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün sahibi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu.

Bu yıl 5. kez düzenlenen "2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün sahibi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu.

Mustafa V. Koç'u anmak, onun sporun dönüştürücü etkisine olan inancını ve bu yöndeki vizyonunu yaşatmak üzere düzenlenen çevrimiçi törende Caroline Koç'un yanı sıra Ömer Koç ve Prof. Dr. Uğur Erdener jüri olarak yer aldı.

Ödülün sahibini, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç açıkladı.

Mete Gazoz, ödüle kendisini layık gören herkese teşekkür ederken, "Mustafa Koç spora ve sporcuya önem veren, yüzlerce sporcunun yetişmesinde emeği olan değerli bir iş insanıydı. Kendisini saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı adına konuşan kaptan Eda Erdem Dündar ise, "Koç topluluğuna, juri ve seçici topluluğa tüm takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Mustafa Koç'u spora olan sevgisiyle her zaman kalbimizde yaşatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Münir Karaloğlu, Mete Gazoz, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, sahibini buldu - Son Dakika Spor


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