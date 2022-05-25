2022-2023 Futbol Sezonu Transfer ve Tescil Dönemleri belirlendi - Son Dakika
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2022-2023 Futbol Sezonu Transfer ve Tescil Dönemleri belirlendi

25.05.2022 15:36
2022-2023 Futbol Sezonu Transfer ve Tescil Dönemleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

2022-2023 Futbol Sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi. Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

(İHA)

2022-2023 Futbol Sezonu Transfer ve Tescil Dönemleri belirlendi
2022-2023 Futbol Sezonu Transfer ve Tescil Dönemleri belirlendi

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Kaynak: İHA

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