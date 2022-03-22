2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali - Son Dakika

Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) ikinci günü sona erdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, Vuokatti bölgesinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, kısa mesafe sürat pateni, kayaklı koşu, Alp disiplini ve biatlon branşlarında milli sporcular piste çıktı.

Kısa mesafe sürat pateni kadınlar 500 metre elemelerinde Damla Akan 49.011'lik derecesiyle serisini dördüncü, Aybuke Han ise 48.677 ile serisini üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek final bileti alamadı.

Kayaklı koşuda, kadınlar 5 kilometre klasik yarışında Özlem Ceren Dursun 17: 28.9'luk süresiyle 48'inci, Zülfiye Soyaslan 17: 29.8 ile 49'uncu ve Şennur Kartal 17: 37.8 ile 53'üncü oldu. Aynı dalın erkekler 7,5 kilometre klasik yarışında Abdullah Yılmaz 21: 26.3'lük zamanıyla 30'uncu, Oğuzhan Ayyıldız 23: 03.2 ile 53'üncü, Cumali Doğan 24: 00.3 ile 60'ıncı ve Sait Soyak 24: 12.2 ile 61'inci sırada yarışı bitirdi.

Alp disiplini erkekler slalomda mücadele eden Demirkan Hasırcı 47'nci olurken, Bünyamin Çelik, Zülfücan Oruç ve Kerem Haymana yarışı tamamlayamadı. Kadınlarda ise Reyhan Ceren Yıldırım 40'ıncı, Ada Göney 50'ncilik elde ederken, Buse Akar ve Lal Öktem yarışı bitiremedi.

Biatlon kadınlar 6 kilometre sprintte Ebru Tuncer 22: 30.6'lık derecesiyle 53'üncü, Betül Demir 23: 39.5 ile 58'inci, Neslişah Sarıaltun 25: 17.3 ile 59'uncu ve Elanur Şepci 26: 13.6 ile 61'inci oldu. Erkekler 7,5 kilometre sprintte de milli sporculardan Volkan Oğur 26: 21.0'lık süresiyle 60'ıncı, Metehan Türkeş 26: 55.8 ile 61'inci, Alican Dayan 27: 11.3 ile 62'nci, Barış Oduncu 28: 59.5 ile 63'üncü sırada yarışı bitirdi.