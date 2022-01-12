2022 Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Wadi Ad-Dawasir kasabası ile Bisha şehri arasındaki 375 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 52 dakika 43 saniyelik derecesiyle Audi takımından Stephane Peterhansel elde etti.
Aynı ekipten İspanyol Carlos Sainz, Peterhansel'in 2 dakika 6 saniye gerisinde ikinci, Bahreyn Raid takımının Arjantinli sürücüsü Orlando Terranova ise liderin 3 dakika 59 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Etabı 7. bitiren Toyota Gazoo'nun Katarlı pilotu Nasser Al-Attiyah, 33 saat 13 dakika 37 saniyeyle genel klasman liderliğini sürdürdü.
Motosiklette Toby Price birinci oldu
Motosiklet kategorisinde 10. etabı, Red Bull KTM takımından Toby Price, 3 saat 5 dakika 32 saniyeyle birinci bitirdi.
Avustralyalı sürücünün 2 dakika 9 saniye arkasında Arjantinli Luciano Benavides (Husqvarna) ikinci, liderin 3 dakika 35 saniye gerisinde yarışı tamamlayan Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha) üçüncü oldu.
Bu sonuçla Van Beveren, genel klasmanda 33 saat 27 dakika 6 saniyeyle zirveye yerleşti.
Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Bisha şehrindeki 346 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. Organizasyon, 14 Ocak Cuma günü Bisha ile Cidde şehirleri arasındaki 12. etapla son bulacak.
Kaynak: AA
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