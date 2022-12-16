34 yaşındaki Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı - Son Dakika
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34 yaşındaki Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı

16.12.2022 15:49

2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda ederek büyük kırıklığı yaşayan İspanya'da kaptan Sergio Busquets, milli takımı bıraktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki deneyimli orta saha, "Kaptan olmak ve bu kadar çok maç oynamak, az ya da çok başarı ile ama her zaman her şeyimi vermek benim için bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın deneyimli futbolcusu Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'na veda etti. 34 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada çalıştığı tüm hocalara teşekkür ederek, milli takımı bıraktığını açıkladı.

"BANA EŞLİK EDEN TÜM İNSANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sergio Busquets sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 yıl ve 143 maçın ardından milli takıma veda etme zamanının geldiğini duyurmak istedim. Bu uzun yolda bana eşlik eden tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bana başlama fırsatı veren Vicente del Bosque'den son saniyeye kadar keyif almamı sağlayan Luis Enrique'ye. Güvenleri için Julen Lopetegui, Fernando Hierro ve Robert Moreno'ya ve tüm çalışanlarına da teşekkür ederim. Ve tabii ki takımı hak ettiği yere götürmek için her zaman her şeyimi vererek ve büyük bir gururla birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma da.

"TAKIMIMI KEYİFLE VE KOŞULSUZ DESTEKLEYECEĞİM"

Kaptan olmak ve bu kadar çok maç oynamak, az ya da çok başarı ile ama her zaman her şeyimi vermek benim için bir onurdu. Hala hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Son olarak takım arkadaşlarıma ve yeni teknik direktör Luis de la Fuente'ye dünyada bol şans diliyorum. Şimdi bir taraftar olarak, takımımızı keyifle ve koşulsuz destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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İspanya Milli Takımı, Sergio Busquets, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 34 yaşındaki Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı - Son Dakika


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