45 dakikalık futbol sevdası! Katarlı seyircilerin hareketi tepki topladı - Son Dakika
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45 dakikalık futbol sevdası! Katarlı seyircilerin hareketi tepki topladı

20.11.2022 21:54

2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'ın taraftarları, Ekvador'la yapılan açılış karşılaşmasında sadece ilk 45 dakikaya ilgi gösterdi. Katar'ın ilk yarıyı 2-0 kaybetmesinden sonra pek çok taraftar stadı terk etti. İkinci yarıda tribünlerde büyük boşluklar görüldü. Katarlı taraftarların hareketi futbol dünyasında tepki gördü.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, ilk maçta pes etti. Organizasyonun Katar'a verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken açılış maçında ilginç görüntüler yaşandı.

TARTIŞILAN SEREMONİ

Katar'daki Dünya Kupası açılış seremonisini kılıçlı adamlar yaptı. Bu başlangıç bile futbol dünyasında büyük tartışma yarattı.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Katar, Ekvador karşısında ilk dakikalarda adeta döküldü. Ekvador, 31 dakikada Valencia'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Katar, Ekvador karşısında varlık gösteremedi.

STADI TERK ETTİLER

İlk 45 dakikanın bitmesiyle pek çok taraftar stattan ayrıldı. İkinci yarıda tribünlerde büyük boşluklar görüldü. Katar seyircisinin tutumuna futbol dünyası tepki gösterdi.

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Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 45 dakikalık futbol sevdası! Katarlı seyircilerin hareketi tepki topladı - Son Dakika


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