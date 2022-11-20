45 dakikalık futbol sevdası! Katarlı seyircilerin hareketi tepki topladı

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, ilk maçta pes etti. Organizasyonun Katar'a verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken açılış maçında ilginç görüntüler yaşandı.

TARTIŞILAN SEREMONİ

Katar'daki Dünya Kupası açılış seremonisini kılıçlı adamlar yaptı. Bu başlangıç bile futbol dünyasında büyük tartışma yarattı.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Katar, Ekvador karşısında ilk dakikalarda adeta döküldü. Ekvador, 31 dakikada Valencia'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Katar, Ekvador karşısında varlık gösteremedi.

STADI TERK ETTİLER

İlk 45 dakikanın bitmesiyle pek çok taraftar stattan ayrıldı. İkinci yarıda tribünlerde büyük boşluklar görüldü. Katar seyircisinin tutumuna futbol dünyası tepki gösterdi.