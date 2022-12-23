Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de gerçekleşen kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan yaşlı kadın, ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de gerçekleşen kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan yaşlı kadın, ağızları açık bıraktı

23.12.2022 16:17

2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı'nın şampiyonluk kutlamaları ülke çapında coşkuyla kutlanırken ilginç görüntüler de ortaya çıktı. 75 yaşlarında olduğu ifade edilen bir kadının yüzlerce kişinin arasında göğüslerini açarak koşması sosyal medyada gündem oldu.

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek 36 yıl sonra dev turnuvada zafere uzanan Arjantin, ülkesine büyük mutluluk yaşattı. Arjantin'de halk sokaklara dökülürken, kutlamalar sırasında birbirinden ilginç hareketler sergileyen taraftarlar kameralara takıldı.

FUTBOLCULAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

Arjantin Milli Takımı'nın tarihi başarısını kutlamak ve futbolcuları karşılaşmak için Buenos Aires'te 5 milyona yakın kişi toplandı. Büyük coşku yaşayan halk izdihama yol açarken, üstü açık otobüsle şehri turlayan futbolcuları helikopter kurtarmak zorunda kaldı.

HERKESİN İÇİNDE GÖĞÜSLERİNİ AÇTI

Bazı taraftarların köprülerden düştüğü bazılarının ise otobüsün üzerine atlamaya çalıştığı kutlamalarda yaşlı bir kadın taraftarın üstsüz koşması sosyal medyada olay oldu. Oldukça heyecanlı olan ve 75 yaşlarında olduğu ifade edilen kadının, o görüntüleri büyük ilgi gördü.

Arjantin'deki kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan kadının yaşı ağızları açık bıraktı
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Arjantin, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de gerçekleşen kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan yaşlı kadın, ağızları açık bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de gerçekleşen kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan yaşlı kadın, ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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