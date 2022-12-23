Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de gerçekleşen kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan yaşlı kadın, ağızları açık bıraktı

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek 36 yıl sonra dev turnuvada zafere uzanan Arjantin, ülkesine büyük mutluluk yaşattı. Arjantin'de halk sokaklara dökülürken, kutlamalar sırasında birbirinden ilginç hareketler sergileyen taraftarlar kameralara takıldı.

FUTBOLCULAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

Arjantin Milli Takımı'nın tarihi başarısını kutlamak ve futbolcuları karşılaşmak için Buenos Aires'te 5 milyona yakın kişi toplandı. Büyük coşku yaşayan halk izdihama yol açarken, üstü açık otobüsle şehri turlayan futbolcuları helikopter kurtarmak zorunda kaldı.

HERKESİN İÇİNDE GÖĞÜSLERİNİ AÇTI

Bazı taraftarların köprülerden düştüğü bazılarının ise otobüsün üzerine atlamaya çalıştığı kutlamalarda yaşlı bir kadın taraftarın üstsüz koşması sosyal medyada olay oldu. Oldukça heyecanlı olan ve 75 yaşlarında olduğu ifade edilen kadının, o görüntüleri büyük ilgi gördü.