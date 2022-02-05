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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

05.02.2022 12:58
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın ilk altın madalyasını, kadınlar kayaklı koşuda Norveçli Therese Johaug kazandı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın ilk altın madalyasını, kadınlar kayaklı koşuda Norveçli Therese Johaug kazandı.

Çin'in başkenti Pekin'de başlayan oyunların ilk madalya mücadelesi, kayaklı koşu kadınlar 15 kilometre skiatlon kategorisinde gerçekleştirildi.

Müsabakayı ilk sırada bitiren Norveçli Therese Johaug, altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Natalia Nepryaeva gümüş, Avusturyalı Teresa Stadlober bronz madalya elde etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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