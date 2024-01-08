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2023-2024 Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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2023-2024 Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı

2023-2024 Okul sporları genç erkekler(B) kategorisi bilek güreşi grup müsabakaları, 14 ilden 154 sporcunun katılımıyla Giresun'da tamamlandı. Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 6 sporcu müsabakaya katıldı. Azat Sönmez ve Yusuf Haktan Bulut, derece yaparak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Sönmez ve Bulut, Türkiye finallerinde Bayburt'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara başladıklarını belirttiler.

2023-2024 Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı
08.01.2024 - 10:27,
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2023-2024 Okul sporları genç erkekler(B) kategorisi bilek güreşi grup müsabakaları, 14 ilden 154 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Giresun'da düzenlenen müsabakaya, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 6 sporcu katılım sağladı.

Yarışmanın sonucunda 45 kiloda Azat Sönmez sağ kolda birinci, sol kolda üçüncü, 70 kiloda Yusuf Haktan Bulut, sol kolda üçüncü oldu. İdris Kar ve Ümit Ziypak antrenörleri gözetiminde müsabakayı dereceyle tamamlayan öğrenciler, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

10-11 Şubat tarihlerinde Türkiye birinciliği için mücadele edecek olan Sönmez ve Bulut, şimdiden çalışmalara başladıklarını belirterek, Türkiye finallerinde Bayburt'u en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Türkiye, Giresun, Bayburt, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023-2024 Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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