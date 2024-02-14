2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek - Son Dakika
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2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek

2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Gaziantep\'te düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 3-9 Mart tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Şampiyona, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Organizasyonda 250 bin lira para ödülü dağıtılacak ve sporcu kayıtları 29 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar federasyonun internet sitesinden yapılacak.

14.02.2024 14:22
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2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 3-9 Mart tarihlerinde Gaziantep'te organize edilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında düzenlenecek şampiyona, Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda 250 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Sporcu kayıtları, federasyonun internet sitesinden 29 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek - Son Dakika

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