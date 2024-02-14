2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye 7 Sporcuyla Temsil Edilecek - Son Dakika
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2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye 7 Sporcuyla Temsil Edilecek

2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası\'nda Türkiye 7 Sporcuyla Temsil Edilecek

2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 19-24 Şubat tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Varazdin kentinde gerçekleşecek organizasyonda Türkiye, makaralı yay kategorisinde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Emine Rabia Oğuz ile 21 yaş altı kategorisinde Yağız Sezgin, Hazal Burun, Helin Satıcı ve Hatice Efdal Köse ile temsil edilecek.

14.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 19-24 Şubat tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Varazdin kentindeki organizasyonda Türkiye'yi makaralı yay kategorisinde 7 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada büyüklerde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Emine Rabia Oğuz; 21 yaş altında da Yağız Sezgin, Hazal Burun, Helin Satıcı ve Hatice Efdal Köse yarışacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye 7 Sporcuyla Temsil Edilecek - Son Dakika
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