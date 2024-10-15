2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali Rekor Katılım ile Gerçekleştirildi - Son Dakika
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2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali Rekor Katılım ile Gerçekleştirildi

2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali Rekor Katılım ile Gerçekleştirildi

Mudanya'da düzenlenen ve 485 sporcunun katıldığı 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali, bu yıl en fazla katılımın olduğu triatlon yarışı olarak öne çıktı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yarışların sorunsuz geçtiğini ve uluslararası etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

15.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
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Mudanya'da bu yıl ilk kez düzenlenen ve büyük mücadelelere sahne olan "2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali" 485 sporcuyla bu yılın en fazla katılımın olduğu triatlon yarışı oldu.

Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen "2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali" 485 sporcuyla bu yılın en yüksek katılımlı yarışı oldu. İki gün süren zorlu yarışlara sahne olan finaller, 2024 yılında Türkiye'de yapılan ve en fazla sporcunun katılım sağladığı triatlon yarışı olma özelliğine sahip oldu. 13 ile 70 yaş arası 485 triatletin, Elit, Genç, Yıldız, Yaş Grupları, M3 ve PTS olmak üzere 17 ayrı yaş kategorisinde yarıştı.

Finallerin Mudanya için bir ilk olduğunu ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sporcular, antrenörler ve yakınları ile toplamda bin 500 kişiyi Mudanya'da ağırladıklarını belirtti. Olağanüstü bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda uluslararası triatlon yarışlarına ev sahipliği yapmak istediklerini vurgulayan Dalgıç, "Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlediğimiz finalleri sorunsuz ve kayıpsız bir şekilde tamamladık. Katılımın ve ilginin yüksek olması bizleri çok memnun etti. Sonunda herkesin mutlu olduğu ve kazandığı yarışmada Mudanyamızın poyrazı sporculara ayrı bir heyecan kattı. Gece gündüz çalışarak emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali Rekor Katılım ile Gerçekleştirildi - Son Dakika

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