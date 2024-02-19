2024 NBA All-Star Maçında Doğu Konferansı Skoruyla Mağlup Etti

2024 NBA All- Star maçında Doğu Konferansı, Batı Konferansı'nı 211-186'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada 397 sayıyla all-star organizasyonunun 73 yıllık tarihinde en yüksek skora ulaşılırken, Damian Lillard, 39 sayı, 6 asist, 3 ribaundluk performansıyla en değerli oyuncu (MVP) seçildi.
ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse Stadyumu'nda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2024 etkinliklerinin son gününde all-star maçı gerçekleştirildi. 73. All-Star maçında Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığını yaptığı Doğu Konferansı Takımı ile LeBron James'in kaptanlığındaki Batı Konferansı Takımı karşı karşıya geldi.
Milwaukee Bucks Başantrenörü Doc Rivers'ın çalıştırdığı Doğu Karması'nın ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Bam Adebayo (Miami Heat) mücadele etti. Minnesota Timberwolves Başantrenörü Chris Finch'in yönetimindeki Batı Karması'nın ilk 5'inde ise LeBron James (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Kevin Durant (Phoenix Suns) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets) oynadı.
All-Star tarihinin en yüksek skoruna ulaşıldı
Skor üstünlüğünü baştan sona elinde tutan Doğu Konferansı, mücadeleden 211-186 galip ayrıldı. Mücadelede üretilen 397 sayıyla all-star maçlarının 73 yıllık tarihinde en yüksek skora ulaşılırken, Doğu Konferansı, All-Star organizasyonunda bir takımın attığı en çok sayıya ulaşarak rekor kırdı. Doğu'da 39 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla mücadele eden Milwaukee Bucks'ın guardı Damian Lillard, maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek Kobe Bryant Ödülü'nün sahibi oldu. Kazanan takımda Jaylen Brown 36 sayı, Tyrese Haliburton 32 sayı, Giannis Antetokounmpo da 23 sayıyla oynadı. Batı Konferansı'nda ise Karl-Anthony Towns 50 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, Kevin Durant de 18 sayı kaydetti.
NBA All-Star hafta sonu etkinliklerinde üç sayı yarışmasını Damian Lillard, smaç yarışmasını Mac McClung, yetenek yarışmasını da Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin ve Myles Turner'dan oluşan Pacers Takımı kazandı. - İSTANBUL
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