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2024 Paris Olimpiyat Oyunları için görkemli açılış töreni planlanıyor - Son Dakika

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için görkemli açılış töreni planlanıyor

14.12.2021 11:08
2024 Paris Olimpiyat Oyunları için görkemli açılış töreni planlanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları için alışılmışın dışında bir açılış töreni planlanıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları için alışılmışın dışında bir açılış töreni planlanıyor.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, açılış töreninin başkent Paris'teki Sen Nehri'nde 600 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yaz oyunları tarihinde ilk kez stat dışında düzenlenecek açılış töreninde, olimpiyatlara katılan atletler ve resmi yetkililer 160'dan fazla tekneyle yaklaşık 6 kilometre yolculuk yapacak.

Teknelerin Notre Dame Katedrali, Orsay ve Louvre müzeleri, başkentin en eski köprüsü Pont Neuf ve Eyfel Kulesi gibi Paris'in simge yapılarının önünden geçmesi öngörülüyor.

Tören sırasında nehir kenarında alt bölgelerin biletli, üst bölgelerin ise ücretsiz olacağı açıklandı. Ayrıca törenin rahatça takip edilebilmesi için 80 dev ekran kurulacak.

Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

Olimpiyat, Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için görkemli açılış töreni planlanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için görkemli açılış töreni planlanıyor - Son Dakika
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