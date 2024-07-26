2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 18 milli sporcu yarışacak - Son Dakika
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 18 milli sporcu yarışacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarın 18 milli sporcu sahne alacak. Artistik cimnastik, atıcılık, boks, eskrim, judo, kürek, masa tenisi ve yüzme branşlarında mücadele edecek olan milli sporcular, elemelerde sergileyecekleri performanslarla derece elde etmeye çalışacaklar.

26.07.2024 08:33
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarın 18 milli sporcu sahne alacak.

Artistik cimnastikte takım ve bireysel elemeler başlayacak. Bercy Arena'da gerçekleştirilecek elemelerde milli sporcular Adem Asil, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı, (TSİ) 21.00'de serilerini sunacak.

Atıcılıkta Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılacak 10 metre havalı tabancada İsmail Keleş, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan, (TSİ) 10.00'da başlayacak elemelerde mücadele edecek.

Boksta North Paris Arena'da gerçekleştirilecek son 32 turu müsabakalarında kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş (TSİ) 21.00'de Büyük Britanya'dan Charley Davison, Gizem Özer (TSİ) 21.48'de İtalya'dan Alessia Mesiano, erkekler 80 kiloda Kaan Aykutsun ise (TSİ) 23.08'de İtalya'dan Salvatore Cavallaro ile karşılaşacak.

Eskrim kılıç kategorisinde Grand Palais'de yapılacak elemelerde Enver Yıldırım, (TSİ) 13.55'te İtalyan Luca Curatoli ile karşı karşıya gelecek.

Champ de Mars Arena'da (TSİ) 11.00'de judo müsabakalarında, kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder son 32 turunda Fransız Shirine Boukli karşılaşacak. Erkekler 60 kiloda son 16 turunda tatamiye çıkacak Salih Yıldız'ın rakibi, son 32 turu maçlarının ardından belli olacak.

Kürek tek çiftede mücadele eden Elis Özbay, Vaires Sur Marne Nautical'da (TSİ) 11.12'de başlayacak elemelerde yarışacak.

Masa tenisinde South Paris Arena'da yapılacak eleme turunda Sibel Altınkaya, (TSİ) 23.15'te Lüksemburglu Ni Xia Lian ile karşı karşıya gelecek.

Yüzmede Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilecek 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, (TSİ) 12.00'de başlayacak seçmelerde mücadele edecek.

Kaynak: AA

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