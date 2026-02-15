2025-2026 Basketbol Gençler Ligi Penceresi Tamamlandı

Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) 2025-2026 sezonunun üçüncü penceresi tamamlandı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, 13-15 Şubat tarihlerinde oynanan 45 maçla sona erdi.
Basketbol Gençler Ligi'nde dördüncü pencere heyecanı, 16-18 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarla devam edecek. Basketbolseverler, dördüncü pencereyi de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nden ve TBF TV YouTube kanalından takip edebilecek.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler
Beşiktaş-Manisa Basket: 73-69
Aliağa Petkimspor-Merkezefendi Belediyesi Basket: 88-54
Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor: 89-49
Mersinspor-Karşıyaka: 74-65
TOFAŞ-Anadolu Efes: 80-86
Fenerbahçe Beko-Bursaspor Tatildekirala.com: 79-63
Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 85-71
Galatasaray-Esenler Erokspor: 94-47
Kızlar
BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol: 92-24
Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi: 50-79
Çimsa ÇBK Mersin-Galatasaray: 65-75
Adana Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe: 75-62
TED Üniversitesi Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor: 71-56
Nesibe Aydın-Emlak Konut: 67-73
Dardanel Çanakkale Belediyespor-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 31-63
