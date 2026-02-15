2025-2026 Basketbol Gençler Ligi Penceresi Tamamlandı - Son Dakika
Spor

2025-2026 Basketbol Gençler Ligi Penceresi Tamamlandı

15.02.2026 23:41
Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonunun üçüncü penceresi 45 maçla sona erdi.

Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) 2025-2026 sezonunun üçüncü penceresi tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, 13-15 Şubat tarihlerinde oynanan 45 maçla sona erdi.

Basketbol Gençler Ligi'nde dördüncü pencere heyecanı, 16-18 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarla devam edecek. Basketbolseverler, dördüncü pencereyi de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nden ve TBF TV YouTube kanalından takip edebilecek.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler

Beşiktaş-Manisa Basket: 73-69

Aliağa Petkimspor-Merkezefendi Belediyesi Basket: 88-54

Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor: 89-49

Mersinspor-Karşıyaka: 74-65

TOFAŞ-Anadolu Efes: 80-86

Fenerbahçe Beko-Bursaspor Tatildekirala.com: 79-63

Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 85-71

Galatasaray-Esenler Erokspor: 94-47

Kızlar

BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol: 92-24

Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi: 50-79

Çimsa ÇBK Mersin-Galatasaray: 65-75

Adana Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe: 75-62

TED Üniversitesi Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor: 71-56

Nesibe Aydın-Emlak Konut: 67-73

Dardanel Çanakkale Belediyespor-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 31-63

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
