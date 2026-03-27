Üye Girişi
Son Dakika Logo

2025-2026 Futbol Lisans Süreci Tamamlandı

27.03.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 kulüp UEFA, 58 kulüp ulusal lisans aldı. Puan silme cezası uygulanan takımlar belirlendi.

Futbolda 2025-2026 sezonu kulüp lisans süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 58'i ulusal lisans almaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'de yer alan kulüplerin başvurularını; sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelediği belirtildi.

İnceleme neticesinde Süper Lig'den 6, 1. Lig'den 12 ve 2. Lig'den 17 kulübe ulusal lisans verildiği aktarıldı.

Eksikliklerini tamamlayamayan Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Yeni Malatyaspor, Bucaspor 1928, Merkür Jet Erbaaspor ve İskenderunspor'a ise 3'er puan silme cezası uygulandığı bildirildi.

Böylece 2025-2026 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'inin UEFA, 58'inin ise ulusal lisans sahibi olduğu kaydedildi. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden 5 kulübün de UEFA lisansı almaya hak kazandığı ifade edildi.

Son incelemenin ardından ulusal lisans almaya hak kazanan kulüpler şöyle:

Süper Lig: TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği

1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor, Boluspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Atko Grup Pendikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor, Özbelsan Sivasspor, Eminevim Ümraniyespor, Serikspor, İmaj Altyapı Vanspor

2. Lig: GMG Kastamonuspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Somaspor, Granny's Waffles Kırklarelispor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Menemen FK, Kepezspor, ISBAŞ Isparta 32, Karaman FK, Sultan Su İnegölspor, Seza Çimento Elazığspor, Güzide Gebzespor, Beykoz Anadoluspor, Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol, Anagold 24Erzincanspor, KCT 1461 Trabzon FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:46:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.