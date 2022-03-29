2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu - Son Dakika
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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu

29.03.2022 16:42
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu

2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'na Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Finlandiya ev sahipliği yapacak.

2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'na Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Finlandiya ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şampiyonanın düzenleneceği ülkeler, FIBA Avrupa İcra Kurulu'nda yapılan oylama sonucu belirlendi.

Buna göre, Letonya'da final aşamasının yanı sıra grup maçları da oynanacak. Kıbrıs Rum Kesimi ve Finlandiya'da ise grup aşamasındaki karşılaşmalar yapılacak.

FIBA Avrupa İcra Kurulu ayrıca turnuvadaki bir gruba ev sahipliği yapması için Ukrayna Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği özel görüşmeleri, 2022'nin kasım ayına kadar sürdürmeye karar verdi.

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Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, basketbol, Letonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu - Son Dakika


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