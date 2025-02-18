2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika
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2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Başladı

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun\'da Başladı

Samsun'daki şampiyonada 25 ülkeden 300 sporcu, resmi antrenmanlarla yarına hazırlandı.

18.02.2025 14:32
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Samsun'da düzenlenen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, yapılan resmi antrenmanla başladı.

Samsun, 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyona kapsamında İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla resmi antrenmanlar gerçekleştirildi.

Yarından itibaren sıralama turlarına geçilecek şampiyonada klasik ve makaralı yay kategorilerinin yanı sıra barebow (yalın yay) disiplininde büyükler ve 21 yaş altı sporcular mücadele edecek. 2025 yılının ilk büyük okçuluk turnuvası olan şampiyonada, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da aralarında bulunduğu Türk sporcular ve milli takım madalya hedefiyle sahneye çıkacak.

Şampiyona programı

Resmi antrenmanlar ile başlayan turnuvada yarın sıralama turları, 20 Şubat Perşembe bireysel elemeler, çeyrek, yarı finaller ve finaller, U21 bireysel elemeler, çeyrek, yarı final ve finaller, barebow elemeleri, 21 Şubat Cuma takım elemeleri, U21 takım elemeleri, barebow takım elemeleri, 22 Şubat Cumartesi U21 takım bronz ve altın finalleri, U21 takım madalya töreni, U21 bireysel bronz ve altın finalleri, U21 bireysel madalya töreni, 23 Şubat Pazar ise takım bronz ve altın finalleri, takım madalya törenleri, bireysel bronz ve altın finalleri, bireysel madalya törenleri gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Mete Gazoz, Etkinlik, samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika

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