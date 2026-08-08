2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonu Gromadskii - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonu Gromadskii

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonu Gromadskii
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen şampiyonada erkeklerde altın madalyayı Egor Gromadskii kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkeklerde altın madalyayı Rus sporcu Egor Gromadskii kazandı.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen erkekler finalinde Rusya'dan Gromadskii, birinci olarak Avrupa şampiyonu oldu. Gümüş madalyayı Macaristan'dan Batond Tamas, bronz madalyayı ise İtalya'dan Giorgio Malan elde etti.

Kariyerlerinde ilk kez finalde yer alan milli sporculardan Kıvanç Taşyaran 8'inci, Buğra Ünal ise 17'nci oldu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın yapılacak yarı karışık takım bayrak yarışıyla sona erecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonu Gromadskii - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

13:10
Altın için dudak uçuklatan tahmin Dev banka rakam verdi
Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi
12:52
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk’tan olay karar
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
12:49
Manifest konserinde ortalık karıştı Bir anda sahneye atladı
Manifest konserinde ortalık karıştı! Bir anda sahneye atladı
12:43
Sahillerde yeni dönem Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
Sahillerde yeni dönem! Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 13:16:49. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonu Gromadskii - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.