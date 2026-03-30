2026 Tek Pota Basketbol Turnuvası Başlıyor

Tek Pota Kamu 2026 Basketbol Turnuvası, 25 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Lokman Hekim Üniversitesi tarafından ikinci kez düzenlenen organizasyona başkentteki kamu kurumları ve özel şirketlerde çalışan 30 yaş üstü kişiler katılabilecek.

Olimpiyat branşları arasında yer alan 3x3 tek pota basketbol kurallarına göre yapılacak turnuvada her kurumu temsilen 3 asil ve 6 yedek oyuncudan oluşan 20 takım, mücadele edecek. 6 hafta sürecek grup aşamasının ardından eleme usulü maçlarla devam edecek turnuvadaki karşılaşmalar, hafta sonları Lokman Hekim Üniversitesi NFit Spor Salonu'nda oynanacak.

Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen turnuvalarla başlayan Tek Pota projesi, son yıllarda kamu çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilerek, katılımcılar arasında iletişimi güçlendirmeyi, fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.