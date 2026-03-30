2026 Tek Pota Basketbol Turnuvası Başlıyor

30.03.2026 17:50
25 Nisan-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek turnuvaya 30 yaş üstü 20 takım katılacak.

Tek Pota Kamu 2026 Basketbol Turnuvası, 25 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Lokman Hekim Üniversitesi tarafından ikinci kez düzenlenen organizasyona başkentteki kamu kurumları ve özel şirketlerde çalışan 30 yaş üstü kişiler katılabilecek.

Olimpiyat branşları arasında yer alan 3x3 tek pota basketbol kurallarına göre yapılacak turnuvada her kurumu temsilen 3 asil ve 6 yedek oyuncudan oluşan 20 takım, mücadele edecek. 6 hafta sürecek grup aşamasının ardından eleme usulü maçlarla devam edecek turnuvadaki karşılaşmalar, hafta sonları Lokman Hekim Üniversitesi NFit Spor Salonu'nda oynanacak.

Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen turnuvalarla başlayan Tek Pota projesi, son yıllarda kamu çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilerek, katılımcılar arasında iletişimi güçlendirmeyi, fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Etkinlik, Ankara, Spor, Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:27
17:24
17:13
16:49
16:27
15:46
