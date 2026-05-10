2026 Tekvando Şampiyonası Almanya'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Tekvando Şampiyonası Almanya'da Başlıyor

10.05.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2026 Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 36 sporcu ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı sporcuların da mücadele edeceği 2026 Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak.

Münih kentinde düzenlenecek organizasyon 4 gün sürecek. Aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılım puanı verecek şampiyonada, 16 tekvandocu ve 20 para tekvandocu olmak üzere 36 milli sporcu mücadele edecek.

Son iki organizasyonda genel klasmanda zirvede yer alan milli tekvandocular, 1976 yılından itibaren düzenlenen şampiyonada 8 kez takım halinde birinci oldu. Milli tekvandocular, şampiyona tarihinde 64 altın, 69 gümüş ve 60 bronz olmak üzere toplam 193 madalya kazandı.

Para tekvandocular da tekvandoda olduğu gibi son iki şampiyonada takım halinde zirveye çıktı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Tekvando

Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (62 kilo), Işıl Zafer (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)

Erkekler: Kaan Yelaldı (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), İbrahim Öter (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (74 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

Para tekvando

Kadınlar: Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Gamze Özcan (57 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo), Rümeysa Karagöz (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo), Sümeyye Sude Öztunç (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Hamza Tarhan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Haktan Keskin (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Kerem Çetinkaya (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo), Osman Ertürk (+80 kilo)

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Tekvando Şampiyonası Almanya'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:20:57. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 Tekvando Şampiyonası Almanya'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.