2027 Şampiyonlar Ligi Finali Madrid'de - Son Dakika
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2027 Şampiyonlar Ligi Finali Madrid'de

İspanya, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Metropolitano Stadyumu'nda oynanacağını onayladı.

20.05.2025 15:47
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İspanya Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Madrid'deki Metropolitano Stadyumunda oynanması için gerekli garantiyi verdiklerini söyledi.

Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Metropolitano Stadyumunda organize edilmesi için İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) talebi doğrultusunda gereken bir dizi garanti ve yetkilendirmeye onay verdiklerini duyurdu.

Bakan Alegria'nın sözleri İspanyol basınında, "Metropolitano, 2027 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya bir adım daha yaklaştı." şeklinde yorumlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2027 Şampiyonlar Ligi Finali Madrid'de - Son Dakika

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