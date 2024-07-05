22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a yenildi

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Lecce kentindeki şampiyonanın yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Rakibine 25-20, 25-23, 20-25, 17-25, 15-10'luk setlerle yenilen milliler, finale yükselme şansını kaybetti.
Milli takım, üçüncülük maçında İtalya- Polonya müsabakasının kaybedeniyle yarın TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek.
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