23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi

01.07.2022 12:33
23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi

Köyceğiz'de dört gün süren Plaj Hentbol Şampiyonası'na 7 kadın, 8 erkek takım katıldı.

Köyceğiz'de dört gün süren Plaj Hentbol Şampiyonası'na 7 kadın, 8 erkek takım katıldı.

Lig üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda ligi ilk sırada tamamlayan Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu. Muğla Üniversitesi ikinci, Trakya Üniversitesi ise üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise ligi birinci bitiren Özyeğin Üniversitesi şampiyon olurken, Dumlupınar Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkamı Uğur Kılıç verdi.


- Ankara
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Kaynak: DHA

Anadolu Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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