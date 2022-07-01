Erkeklerde ise ligi birinci bitiren Özyeğin Üniversitesi şampiyon olurken, Dumlupınar Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Kaynak: DHA

Anadolu Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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