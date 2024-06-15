24 Erzincanspor'un Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Spor

24 Erzincanspor'un Olağan Genel Kurul Toplantısı delegelerin katılımıyla yapıldı. Mevcut başkan Ömer Akyürek yeniden başkanlığa seçildi.

Belediye Çok Amaçlı Salonunda yapılan Olağan Genel Kurula, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, STK temsilcileri, kulüp üyeleri, delegeler ve taraftar grupları katıldı. Divan Başkanlığını ASKF Başkanı Emin Turan'ın yaptığı kongrede gündem maddeleri görüşüldü. Denetim kurulu raporu, faaliyet raporu ve gelir gider tabloları okunarak ibra edildi.

Tek adayın olduğu kongrede Ömer Akyürek, kulüp başkanlığına yeniden seçildi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim kurulu asil; Ömer Akyürek, Adem Mühürdaroğlu, Ali Tercan, Yaşar Şahin, Sercan Karabulut, Fatih Taştı, Erkan Kan, Halil Aktaş, Serdar Çetinkaya, Ramazan Kıran, Levent Kayhan Ulusan, Mutlu Özdemir, Mehmet Ayaydın, Kadir Demir, Taner Yergin.

Yönetim kurulu yedek; Murat Demir, Uğur Karahan, Gökhan Çelik, Rıza Tuğrul Karagöz, Sedat Şahin, Çetin Boğa, Adem Narçin.

Denetim kurulu asil; Hamit Sezer, Fatih Doğan, Adem Selçuk.

Denetim kurulu yedek; Halil İbrahim Koç, Muammer Özer, Serdar İncegöl.

Disiplin kurulu asil; Ömer Faruk Özdoğan, Ahmet Han Gülırmak, Kenan Koçak.

Disiplin kurulu yedek; İrfan Akdemir, Hüsamettin Bakan, İbrahim Albayrak. - ERZİNCAN