24Erzincanspor Logo Yarışmasında Tasarım Bulunamadı
24Erzincanspor Logo Yarışmasında Tasarım Bulunamadı

23.05.2026 21:51
24Erzincanspor'un logo yarışmasında jüri, uygun bir tasarım belirleyemedi ve taraftarlardan tepki geldi.

24Erzincanspor tarafından düzenlenen ödüllü logo yarışmasında jüri, kulübün kurumsal kimliğini yeterince yansıtan bir tasarım bulunamadığını açıkladı. Karar sonrası bazı taraftarlar sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.

24Erzincanspor tarafından düzenlenen ödüllü logo yarışmasında, jüri değerlendirmesi sonucunda kulübe uygun bir tasarım belirlenemedi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın 24Erzincanspor'un kurumsal kimliğini çağdaş tasarım ölçütleri doğrultusunda yeniden değerlendirmek ve farklı mecralarda kullanılabilecek özgün, sürdürülebilir bir logo/amblem tasarımına ulaşmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışma sürecinde tasarım alanına ilgi duyan katılımcıların yaratıcı çalışmalar ortaya koymasının hedeflendiği ifade edilerek, kulübün tarihsel birikimi, kent kimliği, taraftar kültürü ve sportif değerleri doğrultusunda yeni görsel önerilerin değerlendirildiği kaydedildi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde başvuruların özgünlük, kurumsal kimliği temsil gücü, çağdaş tasarım ilkelerine uygunluk, tipografik yeterlilik, farklı kullanım alanlarına uyarlanabilirlik, teknik uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde incelendiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda, yarışmaya katılan çalışmalar arasında 24Erzincanspor Kulübü'nün gelecek vizyonunu ve uzun vadeli kullanım ihtiyaçlarını bütüncül şekilde karşılayan bir tasarımın birincilik ödülüne değer görülmediği bildirildi.

Açıklamada, kararın yarışmaya katılan tasarımcıların emeğini değersizleştirmek amacı taşımadığı vurgulanarak, kulübün köklü kimliğine uygun en doğru görsel kimliğe ulaşma hassasiyetinin bir sonucu olduğu ifade edildi.

Kulübün, kurumsal kimlik ve logo tasarımı sürecini daha kapsamlı değerlendirmelerle sürdürmeyi hedeflediği belirtilerek, yarışmaya katılan tasarımcılara, jüri üyelerine ve taraftarlara teşekkür edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

