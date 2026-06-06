28. Batı Anadolu Rallisi'nde Klasik Otomobil Tutkunları Mola Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28. Batı Anadolu Rallisi'nde Klasik Otomobil Tutkunları Mola Verdi

28. Batı Anadolu Rallisi\'nde Klasik Otomobil Tutkunları Mola Verdi
06.06.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen rallide klasik otomobiller Kekliktepe'de mola vererek yarışa devam ettiler.

İzmir'de düzenlenen 28. Batı Anadolu Rallisi'nin ikinci etabına katılan klasik otomobil tutkunları, Urla ilçesinde durak noktası olarak belirlenen alanda mola verdi.

Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen ve 50 klasik otomobilin katılımıyla dün başlayan 28. Batı Anadolu Rallisi'nin ikinci gün yarışlarında katılımcılar, Kekliktepe'deki yapımı devam eden proje alanında dinlendi. Molanın ardından yarışa devam edildi.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ralliyi İzmir'de gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Dün başlayan organizasyonda 5 etabın tamamlandığını, 3 etabın ise yarın yapılacağını aktaran Sivridağ, şunları kaydetti:

"Şu anda Kekliktepe projesindeyiz. Firmanın sahibi İnanç Kabadayı da kulübün üyesi. Bize burada yaptıkları güzel projede kapılarını açtılar. Burası da bir durak noktamız oldu. Malum hava şartları gitgide ısındı buralarda. Kekliktepe'deki durak noktamızda güzel bir nefes alacağız. Bu güzel ortamda keyifli vakitler geçireceğiz."

İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'den 50 klasik otomobilin organizasyona katıldığını ifade eden Sivridağ, yarın ralliyi tamamlayacaklarını ve etapların bitişinde ödül töreni düzenleneceğini belirtti.

Sivridağ, klasik otomobillerin bir tutku ve aynı zamanda yatırım aracı olduğuna dikkati çekerek, söyle devam etti:

"Hem bir tutkumuz hem de yıllarca eskidikçe değer kazanan ve bu değeri hiçbir zaman kaybetmeyen bir araç. Baktığınızda günümüzdeki arabaların hepsi birbirine benziyor. Ama klasik otomobillerin hepsi ayrı bir sanat eseri, bir el işçiliği. Dizaynları çok güzel. Sanat eseri gibi görüyoruz. Bu da günden güne değer kazanan ve hiçbir zaman geriye gitmeyen bir yatırım aracı diyebiliriz."

Ege Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Klasik Otomobil Kulübü üyesi İnanç Kabadayı da rallideki duraklardan birine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Batı Anadolu, Etkinlik, Otomobil, Kültür, Yaşam, İzmir, Urla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 28. Batı Anadolu Rallisi'nde Klasik Otomobil Tutkunları Mola Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Tahran’dan Beyaz Saray’a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı Tahran'dan Beyaz Saray'a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

19:48
Bernardo Silva’dan Galatasaraylılara müjde
Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde
19:22
Abdurrahim Albayrak’tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 20:05:18. #7.13#
SON DAKİKA: 28. Batı Anadolu Rallisi'nde Klasik Otomobil Tutkunları Mola Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.