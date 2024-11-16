Nesine 3. Lig'in 11. haftası yapılan 9 karşılaşmayla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Silifke Belediyespor- Artvin Hopaspor: 1-0
Bursaspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-0
2. Grup
Beykoz İshaklıspor- Balıkesirspor: 3-3
İnegöl Kafkasspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-2
T. Metal 1963-Amasyaspor: 1-1
3. Grup
10 Numara Sportif Efeler 09-1923 Mustafakemalpaşa: 0-1
Aliağa Futbol-52 Orduspor FK: 0-0
4. Grup
Orduspor 1967-Zonguldakspor: 1-0
İzmir Çoruhlu FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0
Son Dakika › Spor › 3. Lig 11. Hafta Maçları Gerçekleşti - Son Dakika
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