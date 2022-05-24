310 sporcu tekvando kuşak sınavını başarıyla tamamladı - Son Dakika
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310 sporcu tekvando kuşak sınavını başarıyla tamamladı

24.05.2022 12:10
310 sporcu tekvando kuşak sınavını başarıyla tamamladı

Gölcük Belediyespor Kulübü'nün tekvando kurslarına katılan 310 sporcu, düzenlenen kuşak sınavını başarıyla tamamladı.

Gölcük Belediyespor Kulübü'nün tekvando kurslarına katılan 310 sporcu, düzenlenen kuşak sınavını başarıyla tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun faaliyet programında bulunan 4 ayda bir yapılan 1. Dönem Kuşak İmtihanı Genel Sınavı 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. 310 Gölcük Belediyesporlu tekvandocu, zorlu sınavı başarıyla tamamladı. Sporcular ve velilerin büyük ilgi gösterdiği kuşak imtihanına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, genç sporcuların heyecanına ortak oldu.

Kuşak bağlama töreninde konuşan Ali Yıldırım Sezer, "Vücut gelişimi yanında, gençlerin özgüvenlerini de arttıran spora gençler yönlendiren ailelerini ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

310 sporcu tekvando kuşak sınavını başarıyla tamamladı
310 sporcu tekvando kuşak sınavını başarıyla tamamladı
310 sporcu tekvando kuşak sınavını başarıyla tamamladı
310 sporcu tekvando kuşak sınavını başarıyla tamamladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos, Türkiye, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 310 sporcu tekvando kuşak sınavını başarıyla tamamladı - Son Dakika


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