Polonya'da düzenlenen 34. Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Mert Tayfun, altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katowice kentindeki şampiyonada minikler katada yarışan Mert Tayfun, altın madalya elde etti.

Organizasyonda ümit erkekler +55 kiloda Aysun Stefanu Durmaz ve genç erkekler 75 kiloda Emin Dalar gümüş, ümit erkekler 70 kiloda Emir Bayram ile genç erkekler +75 kiloda Doğukan Kökoğlu ise bronz madalya aldı.