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40 ev hanımı lisanslı Taekwondo sporcusu oldu - Son Dakika

40 ev hanımı lisanslı Taekwondo sporcusu oldu

31.12.2021 09:53
40 ev hanımı lisanslı Taekwondo sporcusu oldu

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün ev hanımlarına düzenlediği taekwondo kursu sonunda, 40 kadın lisanslı sporcu oldu.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün ev hanımlarına düzenlediği taekwondo kursu sonunda, 40 kadın lisanslı sporcu oldu.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün ev hanımlarına düzenlediği taekwondo kursuna katılan 60 kadından 40'ı, kulübün lisanslı sporcusu oldu. Kadınların özgüven kazanması, kendilerini ifade edebilmelerini ve savunabilmelerini amaçlanarak başlatılan kurslar, Turgut Özal Spor Salonu'nda haftada 2 gün birer saat yapıldı. Yaklaşık 3 ay sonunda devamlılık gösterenlere, katılım ve başarı belgeleri ile Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün lisansı verildi. Lisans alan kadınlar, Ocak ayında yapılacak kuşak imtihanlarına katılmayı beklemeye başladı.

"Sağlığınıza yatırım yaptınız"

Her zaman ev sakinlerini düşünmekten kendilerine yeterince zaman ayıramayan ev hanımlarına böyle bir hediye vermek istediklerini belirten kulüp başkanı Hakan Çatal, katılan kursiyerlerin istekliliğini görünce daha fazlasını yapmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Ülkede bu ölçekte nadiren yapılan ev hanımlarına yönelik spor organizasyonlarını sürdürmenin zorluğuna da değinen Çatal, "Ev işlerinde fazla kullanmadığınız kaslarınızı ve eklemlerinizi çalıştırdınız. Kendi sağlığınıza yatırım yaparken, buraya gelerek kendinize zaman ayırmış oldunuz. Her türden sizin için avantajlı oldu" dedi.

"Özel bir alkış hak ettiniz"

Ev hanımlarının her zaman ailesini öncelediğini hatırlatan Çatal, "Sürekli olarak akşama ne yemek yapayım, okula giden çocuğunuza kahvaltıda farklı olarak ne vermeliyim gibi sorulara yanıt arıyorsunuz. Hep bunları düşünmek zorundasınız. Ev işlerini yapıp ailenizle ilgilenmeyi sürdürürken kursu tamamladığınız için özel bir alkışı hak ettiniz. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, sizlerin daha sağlıklı yaşam sürmeniz için desteklerini esirgemiyor' diye konuştu. Kadınlarla böyle projeler yapmanın riskli olduğunu belirten tekvandodan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kürşat Altıntaş ise, 'Her türlü riske rağmen başardık, hepinizi tebrik ediyorum. Bize yeni projeler yapmamız konusunda yön verdiniz" diye konuştu.

"Yabancı gelinler de katıldı"

Lisans alan ev hanımı kursiyerler arasında Hollanda uyruklu Rabia Yücel, Rus uyruklu Viia Admaeva ve Kırgızistan uyruklu Nurzade Beyşenbekkızı'nın olması, dikkat çekiciydi. Yabancı gelinlerin Kepez'de düzenlenen spor ve sanatsal çalışmalara iştirak etmesi, ilçenin değişen vizyonunun göstergesi oldu.

"İlk kez kendime zaman ayırdım"

Törende konuşan Rus Admaeva'nın çevirisini, Kırgız Beyşenbekkızı yaptı. Bu kursu düzenlediği için kulüp yönetimine teşekkür eden Admaeva, "Bir teşekkür de, benim yabancılığımı hissettirmeyen, beni kardeşleri gibi kabul eden kursiyer arkadaşlarıma" diyerek duygularını ifade etti. Bir kursiyer, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. İlk kez bu kurs ile kendime zaman ayırdım" dedi. - ANTALYA

40 ev hanımı lisanslı Taekwondo sporcusu oldu
40 ev hanımı lisanslı Taekwondo sporcusu oldu
40 ev hanımı lisanslı Taekwondo sporcusu oldu
40 ev hanımı lisanslı Taekwondo sporcusu oldu
40 ev hanımı lisanslı Taekwondo sporcusu oldu

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Kepez Belediyesi, Yatırım, Lisans, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 40 ev hanımı lisanslı Taekwondo sporcusu oldu - Son Dakika Spor


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