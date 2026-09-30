41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. Federasyon başkanıyla görüşme sonrası bu kararı aldığını belirten 41 yaşındaki Ronaldo, nedenlerini Portekiz halkına açıklayacağını ve takım arkadaşlarına başarılar dilediğini söyledi.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Portekiz Milli Takımı'nın kampından ayrıldığını duyurdu. Aldığı kararla ilgili olarak Ronaldo, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Portekiz Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımla ilgili nedenlerim hakkında bilgi vereceğim. Şimdi tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Portekiz'in son oynadığı Norveç müsabakasında görev almayan Cristiano Ronaldo'nun, antrenmana çıkmadığı da ifade edilmişti. Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısında Ronaldo ilgili yaptığı açıklamanın ardından 41 yaşındaki futbolcu kamptan ayrıldı.

Portekiz, Uluslar Ligi'nde yarın deplasmanda Danimarka ile oynayacak.

Kaynak: İHA
Cristiano RonaldoPortekizSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
22:04
Bu adam gerçekten de çok zeki Lamine Yamal’dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
21:53
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi
A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
21:23
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 22:39:23. #7.12#
SON DAKİKA: 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei