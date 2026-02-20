44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu

Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu, yalnızca mimarisiyle değil zemin altyapısıyla da dikkat çekiyor. Statta kurulan yeni nesil zemin sistemi için yaklaşık 44 milyon euro harcandı.

SON TEKNOLOJİ ALTYAPI

Yenilenen Bernabéu'da çim zeminin altına gelişmiş bir raylı ve hidrolik sistem yerleştirildi. Bu sistem sayesinde saha zemini parçalara ayrılarak yer altına çekilebiliyor ve farklı organizasyonlar için stadyum kısa sürede dönüştürülebiliyor.

Ayrıca zemin, özel iklimlendirme, havalandırma ve ışıklandırma teknolojileriyle destekleniyor. Böylece çimin kalitesi yıl boyunca en üst seviyede korunuyor.

ÇOK AMAÇLI STADYUM MODELİ

44 milyon euroluk yatırım, Real Madrid'in stadı yalnızca futbol maçları için değil konser, etkinlik ve farklı organizasyonlar için de kullanma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.