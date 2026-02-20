44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu - Son Dakika
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu

44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
20.02.2026 16:15  Güncelleme: 16:27
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu'da kurulan yaklaşık 44 milyon euroluk yeni zemin altyapısı, sahayı yer altına çekilebilen ve yıl boyu yüksek kalite sunan son teknoloji bir sisteme dönüştürdü.

Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu, yalnızca mimarisiyle değil zemin altyapısıyla da dikkat çekiyor. Statta kurulan yeni nesil zemin sistemi için yaklaşık 44 milyon euro harcandı.

SON TEKNOLOJİ ALTYAPI

Yenilenen Bernabéu'da çim zeminin altına gelişmiş bir raylı ve hidrolik sistem yerleştirildi. Bu sistem sayesinde saha zemini parçalara ayrılarak yer altına çekilebiliyor ve farklı organizasyonlar için stadyum kısa sürede dönüştürülebiliyor.

Ayrıca zemin, özel iklimlendirme, havalandırma ve ışıklandırma teknolojileriyle destekleniyor. Böylece çimin kalitesi yıl boyunca en üst seviyede korunuyor.

ÇOK AMAÇLI STADYUM MODELİ

44 milyon euroluk yatırım, Real Madrid'in stadı yalnızca futbol maçları için değil konser, etkinlik ve farklı organizasyonlar için de kullanma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • stanciu george stanciu george:
    biteli 3 yıl oldu ne 44 mıl eurosu toplam malıyeti stadın 1,2 milyar euro 4 0 Yanıtla
  • Rob26 Arez Rob26 Arez:
    hahaha uydurma haber. 44 milyon sadece yıllık harcadığı elektriğe yetmez. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
