Spor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul'da devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Fişekhane etabı dün gerçekleştirildi.

Fişekhane etabı Caddebostan- Adalar parkurunda 9 farklı ülkeden 750 sporcu, heyecan dolu bir mücadele verdi. Yarış sonucunda IRC 0-1-2 kategorilerinde Levent Peynirci yönetimindeki Enka Cheese, IRC 3-4 kategorilerinde Robert de Liefde yönetimindeki Jerapi, Gezgin kategorisinde Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TUSAŞ-Hedef Yelken, Sporboat kategorisinde Batu Özonur yönetimindeki MAYK-MYSK GELNER takımları birinci oldu.

Final 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda olacak

Cumhuriyet Kupası'nın kazananı, 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek yarış sonrasında belirlenecek.

Takımlar, İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışırken İstanbullular ise görsel bir şölene şahit olacak.

Boğaz etabı, 29 Ekim sabahı Fenerbahçe'den Cumhuriyet korteji ile başlayacak, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla devam edecek. İstanbul etabı, 29 Ekim'de Fişekhane'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.

Organizasyonun Bodrum ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları şampiyonu ünvanı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanma hakkı elde edecek.