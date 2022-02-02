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52 Orduspor FK: 0-0 - Son Dakika

52 Orduspor FK: 0-0

02.02.2022 15:00
52 Orduspor FK: 0-0

STAT: Semt Sahası HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Cemal Can Çakır (xx), Hakan Yoldaş (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Ulaş (xx) - Ali Aydın (xx), Yunus Emre (xx), Adem (xx), Alpay (xx), Furkan (x) (Dk. 84 Kaan), Anıl (x) (Dk. 78 Berke x), Mehmet Akif (xx), Vedat (xx), Mehmet Kaan (x) (Dk.

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Cemal Can Çakır (xx), Hakan Yoldaş (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Ulaş (xx) - Ali Aydın (xx), Yunus Emre (xx), Adem (xx), Alpay (xx), Furkan (x) (Dk. 84 Kaan), Anıl (x) (Dk. 78 Berke x), Mehmet Akif (xx), Vedat (xx), Mehmet Kaan (x) (Dk. 90 Behiç), İdris (x)52 ORDUSPOR FK: Berat (xx) - Sinan (xx), Emre (x), Rasimcan (x) (Dk. 61 Talha x), Sergen (xx), Özcan (xx), Mikail (x) (Dk. 73 Nebi x), Gökhan Özer (x) (Dk. 61 Kaan x), Batuhan (x) (Dk. 87 Taner), Güney (x) (Dk. 86 İzlem), Gökhan Erdöl (xx)

SARI KARTLAR: Alpay, Ali Aydın, Adem, Berke (Kızılcabölükspor), Sinan (52 Orduspor FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçını kaybetmeyen Kızılcabölükspor, evinde üst sıraları hedefleyen 52 Orduspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Kızılcabölükspor puanını 22'ye, 51 Orduspor ise 33'e çıkardı.


- Denizli
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Kızılcabölükspor, Mehmet Kaan, Yunus Emre, Ali Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 52 Orduspor FK: 0-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 52 Orduspor FK: 0-0 - Son Dakika
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