İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers,teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı.
Wolves, Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United'a konuk oldu. Pereira'nın öğrencileri, 77. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
İngiliz devine karşı alınan bu galibiyet, kulüp tarihine geçti. Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünde çıkış yakalayan Wolverhampton Wanderers, 55 yıl aradan sonra ilk kez ligde üst üste 5 maç kazanmış oldu.
Wolves'in bu 5 maçlık galibiyet serisinde aldığı sonuçlar şu şekilde;
Son Dakika › Spor › 55 yıl sonra bir ilk! Vitor Pereira, Premier Lig'de rekor kırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)