55 yıl sonra bir ilk! Vitor Pereira, Premier Lig'de rekor kırdı - Son Dakika
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55 yıl sonra bir ilk! Vitor Pereira, Premier Lig'de rekor kırdı

55 yıl sonra bir ilk! Vitor Pereira, Premier Lig\'de rekor kırdı

Teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'nın gelişiyle yükselişe geçen İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, 33. haftada konuk olduğu Machester United'ı 1-0 yenerek tarihi bir başarı elde etti. Wolves, 55 yıl sonra Premier Lig'de ilk kez üst üste 5 galibiyet aldı.

20.04.2025 18:50
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İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers,teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı.

MANU'YU DA DEVİRDİLER

Wolves, Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United'a konuk oldu. Pereira'nın öğrencileri, 77. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

55 YIL SONRA ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

İngiliz devine karşı alınan bu galibiyet, kulüp tarihine geçti. Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünde çıkış yakalayan Wolverhampton Wanderers, 55 yıl aradan sonra ilk kez ligde üst üste 5 maç kazanmış oldu.

5 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

Wolves'in bu 5 maçlık galibiyet serisinde aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Southampton 1-2 Wolves
  • Wolves 1-0 West Ham
  • Ipswich 1-2 Wolves
  • Wolves 4-2 Tottenham
  • Manchester United 0-1 Wolves
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Son Dakika Spor 55 yıl sonra bir ilk! Vitor Pereira, Premier Lig'de rekor kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oooo:
    Başarının çoğu fenerin. Adam başarıya nasıl aç kaldıysa saldırıyor 8 4 Yanıtla
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