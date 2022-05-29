57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika
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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

29.05.2022 11:02
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında bronz madalya kazanan Kadın Kata Milli Takımı sporcusu Damla Su Türemen, "Şampiyonada böyle bir derece aldığımız için çok mutluyuz. Ülkemize böyle bir madalya getirdiğimiz için çok gururluyuz." dedi.

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında bronz madalya kazanan Kadın Kata Milli Takımı sporcusu Damla Su Türemen, "Şampiyonada böyle bir derece aldığımız için çok mutluyuz. Ülkemize böyle bir madalya getirdiğimiz için çok gururluyuz." dedi.

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonunda düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Kadın Kata Milli Takımı sporcusu Damla Su Türemen, "Hepimiz genciz ve Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir derece aldığımız için çok mutluyuz. Ülkemize böyle bir madalya getirdiğimiz için çok gururluyuz." dedi.

Kadın Kata Milli Takımı sporcusu Damla Pelit ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Egospor Kulübü sporcusu olduğunu belirterek, "İlk büyükler Avrupa şampiyonluğuna katıldım. Üçüncülükle tamamladık. Ülkemize bronz madalya kazandırdığımız için çok mutluyuz. Daha yeni bir takımız. İnşallah daha iyi olacağız." dedi.

Kadın Kata Milli Takımı sporcusu Zehra Kaya ise yeni bir takım olarak madalya kazanmalarının önemli olduğunu kaydetti.

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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te devam ediyor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te devam ediyor GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sürüyor GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sürüyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika


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